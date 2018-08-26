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Balıkçılar Av sezonu için gün sayıyor

Trabzon'da balıkçılar, yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:56
Balıkçılar Av sezonu için gün sayıyor

Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçıları tarafından avlanan balığın az, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle tezgahlarda durgunluk yaşandı.
Kimisi çiftliklerde üretilen kültür balıkları kimileri ise sebze ve meyve satışına yönelen balıkçılar, tezgahlarının yeniden dolacağı yeni av sezonundan umutlu.

Moloz mevkisinde balık satışı yapan Turgay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den sonra Karadeniz ve Trabzon halkının palamuda doyacağını söyledi.

Bu sene bol palamut beklediklerini dile getiren Memiş, "Şu anda kıyı balıkçılarının avladığı palamudun tanesini 7,5 ve 8 liradan alıp 10 liradan satışa sunuyoruz. Pek para da kazanmıyoruz ama vatandaşın balık yemesi için çalışıyoruz. Vatandaş da gelip balık soruyor. Bizler de vatandaşlar da 1 Eylül'ü bekliyor." dedi.

Serdar Korkmaz ise palamutların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirterek, "Şu anda avlanmak yasak olduğu için oltacı dediğimiz balıkçılar ürün getiriyor. 1 Eylül'den sonra tezgahlarda bol palamut olmasını bekliyoruz. Tezgahta gören vatandaşlar gelip soruyor, ailedeki kişi sayısına göre alışveriş yapıyorlar." diye konuştu.

Balıkhanede 60 yıldır balık satışı yapan Mustafa Ayata, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah palamut bu sene bol olacak ama palamut hamsiyi yediği için hamsi olmaz. Yeni çıkan palamudun tanesini 12,5 ile 15 lira arasında satıyoruz. 1 Eylül'den sonra palamudun tanesini tezgahlarda 2,5 liraya satmayı bekliyoruz."

Eyüp Ertaş da bu sezonun bol ve bereketli olacağını umut ettiklerini dile getirerek, vatandaşların palamut avını beklediğini, 1 Eylül'den sonra balık fiyatlarının düşeceğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:56
  1. Av yasağı
  2. balıkçılar
  3. 1 eylül av sezonu
  4. Trabzonlu balıkçılar

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