Balık yağının faydaları, omega 3 içeren besinler

Son yapılan çalışmalarda kanında Omega-3 yağ asitleri seviyesi düşük olan çocukların büyük ölçüde davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sağlık problemlerinin yaşadığı belirtilmiştir.

Harward Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda EPA ve DHA’nın hamilelikte çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. DHA, cenin ve bebeğin normal gelişimi için beyin zarının yüzde 15-20, retinanın da yüzde 30-60’ının oluşmasına yardım eder. Hamileliğin özellikle son 3 ayında anneden bebeğe önemli ölçüde Omega-3 yağ asitleri iletilir.

Balık yağının faydaları nelerdir?

Balık yağı birçok açıdan oldukça faydalıdır.

Genellikle kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili olarak önerilir. Balık yağı ayrıca kalp rahatsızlıkları ve krizini önleyici olarak da bilinir.

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular balık yağının kolesterolü gerçekten düşürdüğünü ve kalp hastalıklarına iyi geldiğini göstermektedir.



Balık beynin gıdası olarak bilinir çünkü balık tüketen bazı insanlarda depresyona, dikkat eksikliğine ve diğer bilişsel rahatsızlıklara iyi geldiği görülmüştür.

Balık beynin gıdası olarak bilinir çünkü balık tüketen bazı insanlarda depresyona, dikkat eksikliğine ve diğer bilişsel rahatsızlıklara iyi geldiği görülmüştür. Bazıları balık yağını göz kuruluğu ve yaşa bağlı gelişen sarı nokta hastalığına tedavi amaçlı tüketmektedir.

Kadınlar balık yağını ağrılı dönemleri engellemek, göğüs ağrılarını dindirmek ve düşük, yüksek tansiyon, erken doğum gibi hamilelikte görülebilecek sorunlara karşı tercih etmektedir.

Balık yağı ayrıca diyabet, astım, gelişim bozuklukları, hareket bozukluğu, disleksi, obezite, böbrek rahatsızlıkları ve kemik erimesine çare olarak kullanılır.

Balık yağı bazı durumlarda kalp nakli sırasında oluşabilecek komplikasyonlar arasında yer alan yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlıkları için de önerilir.

Koroner arter baypas ameliyatı için ise kan damarlarının kapanmasını önlediği bilinmektedir.

Omega 3 hangi besinlerde bulunur?

Et Ürünleri:

Yağlı deniz balıkları (somon, sardalya, ton balığı gibi)

Yumurta

Yemiş ve Tohumlar:

Keten tohumu

Chia tohumu

Ceviz

Bitkisel Yağlar:

Keten tohumu yağı

Soya fasulyesi yağı

Kanola yağı

Balık yağı çocuğa kaç yaşında verilmeli?

Uzmanlar 1 yaşından küçük bebeklerin balık yağı takviyesi almasını tavsiye etmemektedir. Bunun ana nedeni ise besin alerjisinin oluşma ihtimalidir. Balık yağına başlamak isteyen ebeveynler çocukları 1 yaşını doldurduktan sonra bir çocuk doktorunun da onayını alarak omega-3 vermeye başlayabilirler.

Balık yağı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Balık yağını yemeklerden hemen önce alın, mümkünse kaliteli ve sağlıklı yağ kaynağı içeren öğünlerden önce alınmalıdır. Balık yağı takviyesini bozulmadan korumak için ışıktan uzak tutun, ideal olarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

Balık yağı kilo aldırır mı?

Balık yağı, yağlı olduğu düşünüldüğü için kilo aldırır gibi düşünceler ortaya çıkmaktadır. Ancak sanılanın aksine balık yağının kilo aldırma gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Tam tersi kilo vermek için kullanılan bir besin türü diyebiliriz. En iyi balık yağı markasını seçerken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.