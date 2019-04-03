Bal alerjisi nedir? Hakiki bal nasıl anlaşılır?

Bal yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılan mucize bir lezzettir. Amino asit, vitamin ve antioksidan içeren bal için her derde deva demek yanlış olmaz. Ancak bu şifa kaynağı ürün bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bebeklere dikkat

Uzmanlar bir yaşından küçük bebeklere kesinlikle bal yedirilmemesini öneriyor. Bal clostridium isminde bir bakteriyi içerisinde bulundurabiliyor. Bu bakteri yetişkinlerin sindirim sisteminde herhangi bir sorun yaşatmamasına rağmen bebeklerde önemli sorunlara sebep olabiliyor. Söz konusu bakteri bebeklerin vücutlarında botulizm bakterilerinin artmasına sebep oluyor. Bu bakteriler bebeklerin yaşamlarını tehlikeye sokuyor.

1 yaş sonrasında deneyin

Yapılan araştırmalar bebeklerde bir yaş sonrasında verilen balın mümkün olduğunca az olması gerektiğini vurguluyor. Bebeğinizi bal ile tanıştırırken ölçüyü minimumda tutun. Belli bir süre başka bir gıda da vermeyin. Böylelikle çocuğunuzun bala alerjisi olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Bal alerjisi belirtileri nelerdir?

Balın içerisinde birçok çiçeğin özü ve polen bulunur. Bu da bazı kişilerin alerjik reaksiyon vermesine sebep olur. Bal alerjisi olan kişilerde şu semptomlar görülebilir;

Burun akması

Hapşırma

Kaşıntı

Boğaz kaşıntısı

Kurdeşen

Bal alerjisini bu tip hafif belirtilerle atlatabileceğiniz gibi ağır semptomlar da yaşayabilirsiniz. İşte o semptomlar;

Baş ağrısı

Nefes almakta güçlük

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Çarpıntı

Baygınlık

Bal tükettikten sonra bu tarz şikayetleriniz oluşmaya başladıysa vakit kaybeden hastaneye gitmekte yarar var. Bu tip belirtiler ihmal edilirse ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Güvenilir ürünler alın

Bal tükettikten sonra sağlık sorunları yaşamak istemiyorsanız; mutlaka aldığınız balın kaliteli olduğuna dikkat edin. Merdiven altı ürünlerden uzak durun güvenilirliği testlerle onaylanmış ürünleri tüketmeye çalışın.

Hakiki bal nasıl anlaşılır?

Bir tatlı kaşığı balı suyun içerisine koyun. Bal erirse kesinlikle sahtedir. Gerçek bal suyun dibine çöker.

Bir bardak suyun içerisine birkaç damla sirke ile 1 tatlı kaşığı balı ilave edin. Su köpürürse bal, sahtedir.

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