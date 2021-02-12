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Ekonomi Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor
Ekonomi

Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, izlenen politikalar ve verilen destekler sayesinde bakliyat üretiminde geçen yıl artış olduğunu belirterek, “2020 yılı üretimimiz, nohutta 630 bin tonla bir önceki yılla aynı seviyede, kırmızı mercimekte yüzde 6 artışla 328 bin ton, yeşil mercimekte yüzde 3 azalışla 42 bin ton, kuru fasulyede yüzde 24’lük artışla 280 bin ton seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:44:00 -
Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor

10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla değerlendirmede bulunan Güldal, Türkiye’nin baklagillerin gen merkezi olduğunu, ekolojik şartlar bakımından da bu ürünün üretimine uygun bir ortam bulunduğunu söyledi. Güldal, bu nedenle Türkiye’de geleneksel tarım ürünlerinden biri olan baklagillerin, tarla bitkileri ekim alanları içinde tahıllardan sonra ikinci sırada geldiğini bildirdi. Baklagil üretiminin istihdama katkıları, ihracat potansiyeli ve ekim nöbetine kolayca girebilme gibi avantajları nedeniyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün olduğunu anlatan Güldal, ürünün toprak verimliliğini artırma açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

Destek sürecek

Güldal, TMO olarak bakliyat üretimi ve üreticilere desteklerini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Bakliyat ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız vermiş olduğu destekleri son yıllarda artırdı. Hükümetimiz de 2018 yılından itibaren TMO’nun görev alanına bakliyat ürünlerini dahil etti. Böylece TMO bakliyata alım garantisi verdi. Bu da üretimde artışı olumlu etkiledi” diye konuştu.

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