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Kadın - Aile Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır? Kolay börek tarifi
Kadın - Aile

Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır? Kolay börek tarifi

Çıtır börek nasıl yapılır? Baklava için aldığınız yufkalar artıysa misafirlerinizin damaklarını şenlendirecek börekler hazırlayabilirsiniz. Peki, baklava yufkasından börek için hangi malzemeler gerekli? Bayramlık börek nasıl yapılır? Bayram için hazır yufkadan börek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 12:17:00 -
Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır? Kolay börek tarifi

Baklava yufkasından kıtır kıtır şahane bir börek hazırlayabilirsiniz. Hem kolay hem de lezzetli bu tarifi denediğinizde sevdiklerinizin damakları şenlenecek….

Kolay börek tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket baklava yufkası

Sosu için:

  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta akı (Yumurtaların sarıları üzerine sürülecek)

İç harcı için:

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • Çörek otu ya da susam

Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır?

Süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta aklarını güzelce çırpın.

İki adet yufkayı tezgaha üst üste yerleştirin. İkinci katın üzerine hazırladığınız sostan sürün.

Kalan yufkaları da ikişer kat şeklinde aralarına sos sürerek yerleştirin.

En üst kısma önce sos sürün ardından iç harcı yayın.

Yufkası rulo şeklinde sarın.

Börekleri dilimleyip tepsiye yerleştirin.

Kalan sosun üzerine yumurta sarılarını ekleyip çırpın.

Sosu böreklerin üzerine sürün.

Böreklerin üzerine çörek otu ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına börekleri sürün.

Börekler kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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