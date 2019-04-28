Bakkal: “Kesinlikle umutsuz değilim”

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Akhisarspor ile golsüz berabere kaldıkları maça ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hiçbir maç oynanmadan kimse göbek kesemez. Kesinlikle umutsuz değilim. Enerjiyi düşürmeden devam etmekten başka şıkkımız yok” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 30’a çıkaran ve haftayı düşme hattında kapatan yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Bakkal, “Hedef 3 puandı. Önemli bir avantajdı. İki takım için de ortada geçen bir maç. Öndeki üretkenliği arttırmamız gerekiyordu. Beklemediğimiz sakatlıklar oldu. Çift forvete dönebilirdik. Barış’ın çıkması, Sakho’nun sakat oynaması, Tunay’ın sakat oynaması bizim elimizi bağladı. Gol pozisyonlarımız var. Mağlup da olabilirdik. Bu tip maçlarda üretkenlik düşüyor. Çok büyük bir stres var. Çok yaşadığım için biliyorum. Taktiğin, oyun anlayışının bittiği maçlar. Ön tarafta daha istekli oynamamamız gerekiyordu. Rakibin girdiği pozisyonlar var. Zaten zor durumda geldiğim bir ortam. Diri bir takımım var. Sahaya yansıttırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kesinlikle umutsuz değilim”

4 önemli maçın olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Taraftarın tepkisi olmadı. Son dakikaya kadar sabrediyorlar. Bu süreç böyle geçecek. 4 tane önemli maçımız var. Kendi sahamızdaki Akhisarpor maçını yüzde 100 kazanmamız gerekiyordu. İnat etmemiz gerekiyor. İnsanları anlayabiliyorum. Çalıştım bu ortamlarda. Bundan sonraki maçlarda çok fazla birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Buradan çıkacağız. Buna inanıyorum. Üzüntülüyüz ama umutsuz değilim. Üretkenlik anlamında az ama ligin tempo ve dirilik anlamında ilk 2’ye, 3’e giren takımımız var. Bunun fayda sağlayacağına inanıyorum. Devam edeceğiz. Mağlup da olabilirdik. Daha farklı bir sonuç da çıkabilirdi. Kesinlikle umutsuz değilim. Diğer davranışlar bizi burada düşürür. Desteğin artarak devam etmesi gerekiyor. 4 maç kaldı. Enerjiyi düşürmeden devam etmekten başka şıkkımız yok. Son 6 maçtır bu takımın içindeyim ama camianın ne denli olduğunu tahmin edebiliyorum. Sinirlere hakim olarak devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Oynayacağız, yeneceğiz. Göztepe gitti Başakşehir’i yendi. Bu ligde her şey oluyor. Kaosun içindeyiz” diye konuştu.

“Hiçbir maç oynanmadan kimse göbek kesemez”

“Kadroda değişikliklere gitmeyi düşünüyor musunuz?, Alttan çıkmak için inancımız tam mı?” sorusunu yanıtlayan Bakkal, “Kurtacağımıza inandığımız için geldik. Süper Lig’de herkes herkesi yenebiliyor. Oyuncu değişikliğine gidebilirsiniz. Biz özellikle oynadığımız oyunlarda oraya gitmeyi istiyoruz. Ön taraftaki oyuncular daha istekli, coşkulu olsaydı bu maçı alırdık. İnanılmaz bir stres de var. Çok da genç bir takımımız var. Yaş ortalaması genç bir takımımız var. Ben umutsuz değilim. Hiçbir maç oynanmadan kimse göbek kesemez. İki maç üst üste aldığımız zaman inşallah, hayal ediyorum, bunu yapmamız lazım” şeklinde konuştu.