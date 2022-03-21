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Aktüel Bakırköy Adliyesi'nde hareketli dakikalar!
Aktüel

Bakırköy Adliyesi'nde hareketli dakikalar!

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde erkek bir şahıs, binanın 5. katından atlayarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 20:04:00 - 2022-03-21 20:09:58

İstanbul Bakırköy’de bir şahıs, adliye binasının 5. katından atlayarak intihar etti.

Bakırköy Adliyesi’nde erkek bir şahıs, saat 16.20 sıralarında binanın 5. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Düştüğü yerde hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, şahsın intihar ettiği yere gelerek incelemelerde bulundu.

Adliyenin 5. katından atladı

Adliye içerisinde kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, adliyeye gelen şahsın hiçbir yere uğramadan 5. kata çıktığını ve aşağı atladığını belirledi.

Kimlik belirleme çalışması sürüyor

Şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak morga kaldırılırken, kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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