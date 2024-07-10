  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Konser parası, tablo parası, Roma gezisi derken para bitti! İnternetten satılık İBB

Renault’ta otomobiller 1 milyon TL’nin altında! Kampanyalı indirimi açıklandı!

ASELSAN KAP'a yeni şirket kararını bildirdi: yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı deyip ilan etti!

Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi

Sadece bir günde 6853 arıza! Otobüs değil trajedibüs

Saygı Öztürk’e okkalı cevap! Sarık takıp ve cübbe giyip sen de gitsene

Boykot etmeyenler işte şimdi yandı! Coca Cola'da tespit edildi, marketlerden acil olarak toplatılıyor

‘Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam’ 15 temmuz şehidi ikiz polislerin babası duygulandırdı

Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Mehmet Metiner'den olay iddia: O isimler, Erdoğan’ın adını kullanarak gücünü suiistimal ediyor
Ekonomi Bakanlıktan yapay zeka içeriği açıklaması: İtibar etmeyin
Ekonomi

Bakanlıktan yapay zeka içeriği açıklaması: İtibar etmeyin

Yeniakit Publisher
2024-07-10 21:32:00 -
Bakanlıktan yapay zeka içeriği açıklaması: İtibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23