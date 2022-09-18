Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni hamle!
İkinci el otomobil satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 300 bin TL'ye çıkarılıyor.
İkinci el otoda kilometre şartını ihlal edenlere ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.
Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.
Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.