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Otomotiv Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni hamle!
Otomotiv

Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni hamle!

İkinci el otomobil satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 300 bin TL'ye çıkarılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 10:56:00 - 2022-09-18 10:59:20
Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni hamle!

İkinci el otoda kilometre şartını ihlal edenlere ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

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