0553 313 94 23

Bakanlıktan ‘çevre’ atağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile 111 ton kâğıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, bin 887 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:18
Bakanlıktan ‘çevre’ atağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 16 ayda 179 tona ulaştı.

18,7 ton hammadde tasarrufu sağlandı

 

Proje ile şu ana kadar 111 ton kâğıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, bin 887 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 39 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 636 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 6,3 ton cam atık ve 8,7 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 18,7 ton hammaddeden tasarruf elde edilirken, 6,5 ton organik atıktan 2,5 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:18
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Sıfır Atık Projesi
  3. kâğıt-kartonun geri kazanımı
  4. plastik atığın geri dönüşümü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    1. Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    2. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    3. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    4. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    5. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    6. Almanya'da rehine krizi!
    7. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    8. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    9. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    10. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    11. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    12. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    13. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    14. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    15. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    16. Bu işbirliği dijital zekâ için
    17. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    18. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    19. Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül
    20. Arda'nın tutuklanması için savcılığa..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?