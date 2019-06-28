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Bakanlıktan bedelli askerlikte 'zam' hamlesi!

Bedelli askerliğin ücreti temmuzda artacaktı. Milli Savunma Bakanlığı, olası mağduriyetleri engellemek için askerlik bedelini 2019'da geçerli olmak üzere 31 bin TL'de sabitledi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:42
Bakanlıktan bedelli askerlikte 'zam' hamlesi!

HaberTürk'ün haberine göre, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.

Mağduriyet olmasın

Bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı. Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.

1 Kasım'a kadar tercih yapılmalı

Peki bedelli için başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman silah altına alınacaklar? İlk başvuruların "bakaya ve yoklama kaçakları" arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.

Bakaya ve yoklama kaçaklarının başvuruları 1 Kasım'a kadar alınsa da silah altına alınmaları hem eğitim birliklerinin imkanları hem de sayının 460 bin olması nedeniyle hemen mümkün olamayacak. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı arasından başvuru oranının da askerlik süresinin düşmesi nedeniyle yüksek olması beklenmiyor.

Cezalar silinecek

Peki bakaya ve yoklama kaçaklarından bedelli askerlik yapmak istemeyenlerin durumu ne olacak? Onlar için de yasa af getirdi. Askerliklerini yapmak koşuluyla geçmişe dönük para cezaları silinecek. Bu durumda 6 ay askerlik yaparak bu görevi yerine getirmiş olacaklar.

Kaçaklara iş, okul yok

Yeni sistemde bakaya ve yoklama kaçaklarının iş hayatına ve eğitimlerine devam etmesi mümkün değil. Okullarından ve işlerinden ayrılıp askerliklerini yapmaları gerekecek. Bu durumda olanlar kendiliğinden askere giderse kaçak olarak geçirdikleri her gün için 5 lira, yakalanırlarsa da her gün için 10 lira para cezası ödeyecekler.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:42
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Bedelli Askerlik
  3. bedelli askerlik fiyatı
  4. müjde

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