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Aktüel Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 17:10:00 -
Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

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