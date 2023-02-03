Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.