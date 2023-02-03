Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Spor

Sen ne yaptın Ali Koç Başkan! Bu gerçekle nereye kadar...

Fenerbahçe'nin 3 milyar 570 milyon TL, Beşiktaş'ın 3 milyar 231 milyon TL ve Galatasaray'ın da 2 milyar 648 milyon TL borcu olduğu açıklandı..