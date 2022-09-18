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Aktüel Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 11:01:00 -
Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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