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Aktüel Bakanlık duyurdu... 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Aktüel

Bakanlık duyurdu... 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 18:36:00 -
Bakanlık duyurdu... 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki terörist, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 27'ye yükseldi.

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