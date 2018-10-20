Bakanlık açıkladı: İlk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Dün açılışı yapılan Star Rafinerisi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi" denildi.

Bakanlık açıklamasının devamında "Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

*Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak

*Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz.