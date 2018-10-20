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Bakanlık açıkladı: İlk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi." açıklamasında bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:09
Bakanlık açıkladı: İlk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Dün açılışı yapılan Star Rafinerisi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi" denildi.

Bakanlık açıklamasının devamında "Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

*Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak

*Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:09
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  2. İzmir-Aliağa
  3. Star Rafinerisi

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