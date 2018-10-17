Bakanlık açıkladı... 6 milyar dolarlık talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir."

Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolartutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Tahvilin getiri oranı %7,5, kupon oranı %7,25 olarak gerçekleşti. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekleşen ihaleye ilişkin “Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” ifadelerini kullandı.

Albayrak şöyle devam etti:

"Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir. Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın, küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur.

İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır.

Yeni Ekonomi Programımız kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır.

Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz."