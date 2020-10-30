Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Uzman ekiplerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uzmanlardan oluşan ekiplerle İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzman ekiplerimiz ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de meydana gelen depremin hemen ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzman ekipler sahada çalışmalara başladı.

Depremden etkilenenlere yönelik psikososyal destek ve ihtiyaç tespiti gibi çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.



