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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Selçuk, tercihini "Diyarbakır anneleri", "6 güzel adam" ve "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarından yana kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:18:59 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Selçuk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafını oylayan Selçuk, "Çocukları dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir seneyi aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerimiz, arkalarında al bayrağımız, ellerinde evlatlarının fotoğrafları ile çok anlamlı bir mesaj veriyorlar. Şu ana kadar 18 annemiz, evlatlarına kavuştu. O nedenle, bu fotoğrafı yılın fotoğrafı olarak seçmek istiyorum." dedi.

- "Büyüklerimizin açık havada yürürken güneşin, sokakların keyfini çıkardıkları güzel bir anı"

Bakan Selçuk'un yaşam kategorisindeki tercihi ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafı oldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendileri için belirlenen saatlerde dışarı çıktıkları ilk güne ait bu fotoğrafı çok sevdiğini vurgulayan Selçuk, "Hem yaşadığımız sürecin bir yansıması hem de büyüklerimizin açık havada yürürken güneşin, sokakların keyfini çıkardıkları güzel bir anı. Huzurevlerimizde kalan yaşlılarımızın sağlığı için bizler de çok sıkı tedbirler aldık.
Onlar bizim kıymetlilerimiz. Allah, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

- "Nil Şahin, hayallerin engelsiz olduğunu bize gösteren milli sporcularımızdan"

Spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafına oy veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Milli yüzücümüz Nil Şahin, hayallerin engelsiz olduğunu bize gösteren milli sporcularımızdan. Hedefi dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek. Bayrağımızı dalgalandırmak için sarf ettiği gayret her türlü takdirin üzerinde. Biz de hayatın her alanına engellilerimizin aktif katılımını son derece önemsiyor ve destekliyoruz. Tüm Anadolu Ajansı ailesini ve özellikle de foto muhabirlerini tebrik ediyorum, çok anlamlı kareleri yakalamışlar. Hepsinin emeğine sağlık."

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