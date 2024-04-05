  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç'un ne yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız! Sonunda bunu da yaptı!

BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de acilen ateşkes talep eden karar tasarısını kabul etti! Amerika yine aynı!

Kolay gelsin Lütfü! Skandal görüntüler ortaya çıktı: “Belediye evrakları ateşe atılıyor” iddiası

MİT’ten nefes kesen operasyon! Her yerde aranan terörist paketlenip getirildi

Bakan Uraloğlu'dan Türkiye'ye müjde: 1 milyon bir hareket olacağını öngörüyoruz... Bayramda ücretsiz olacak

Korkunç olayda karar açıklandı! Tarkan’ın kuzeninin cezası kesildi

Alevler yükseliyor! İstanbul'da korkutan yangın

O provokatör görevden alındı! Boğaziçi safralarından kurtuluyor

Bir bu eksikti! Covid-19’dan 100 kat daha kötü bir virüs yayılıyor

LGBT dostu Ekrem yine tiyatro peşinde
Gündem Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara videolu uyarı!
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara videolu uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 20:17:00 - 2024-04-05 20:20:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok vatandaş memleketlerine gitmek için yola çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik kazalarının yaşanmaması için kurallara uyulması gerektiğini belirterek sosyal medya hesabından video paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın başlayacak. Biz; en başta sizlerin sağduyusuna güvenerek Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizle, hava ve mobil radar araçlarımızla, trafik tedbirlerimizi aldık. Hiç şüphesiz ki yolunuzu gözleyen, elleri öpülesi anneleriniz, babalarınız var. Kiminiz eşine, kiminiz evladına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak bayram tatilimize acı ve gözyaşı karışmaması için çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım ve aşırı hızdan kaçınalım. Sadece otomobillerimizde değil, otobüslerde de emniyet kemerimizi takalım. Zira Ramazan Bayramı tatillerinde sadece son 5 yılda, trafik kazaları sonucu maalesef 514 canımızı yitirdik. 26 bin 667 vatandaşımız ise yaralandılar. İşte benzer acıları yaşamamak için, tatil süresince trafik tedbirleri kapsamında bayram tatili boyunca 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olmak üzere toplam 65 bin 600 personelimiz görev yapacak. Bayram tatilinde yola çıkacak kardeşlerim, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Çünkü yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, Ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

Bayram tatilinde 30-35 milyon kişi yollarda olacak
Bayram tatilinde 30-35 milyon kişi yollarda olacak

Yerel

Bayram tatilinde 30-35 milyon kişi yollarda olacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 9 gün boyunca ücretsiz olacak
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 9 gün boyunca ücretsiz olacak

9 günlük tatile saatler kala İslam Memiş'ten dolar kuru için 20 lira açıklaması
9 günlük tatile saatler kala İslam Memiş'ten dolar kuru için 20 lira açıklaması

Ekonomi

9 günlük tatile saatler kala İslam Memiş'ten dolar kuru için 20 lira açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23