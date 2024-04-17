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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Yataklarından böyle alındılar
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Yataklarından böyle alındılar

Yeniakit Publisher
2024-04-17 08:31:00 - 2024-04-17 08:32:23

İstanbul merkezli 5️ ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 1️8️ şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında şüphelilerin;

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızı ikna ettikleri,

Vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4️ Milyon 6️0️0️ bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

 Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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