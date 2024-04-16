Bakan Yerlikaya duyurdu! Selektörle radar ikazı cezasına iptal!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar ikazı cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Düzce’de 14 işlem yapıldı, tamamını iptal ettik" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar ikazı cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Düzce'de 14 işlem yapıldı, tamamını iptal ettik" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya ayrıca 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında; 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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