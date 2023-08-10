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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 15:51:00 - 2023-08-10 15:54:33
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beytüşşebap kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek”

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