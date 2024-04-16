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Gündem Bakan Yerlikaya açıkladı: İnterpol'ün aradığı dolandırıcı yakalandı!
Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı: İnterpol'ün aradığı dolandırıcı yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 08:53:00 -
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnterpol'ün aradığı dolandırıcı yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

 

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