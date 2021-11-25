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Ekonomi Bakan yeni doğal gaz müjdesini duyurdu!
Ekonomi

Bakan yeni doğal gaz müjdesini duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:54:00 - 2021-11-25 12:15:58
Bakan yeni doğal gaz müjdesini duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da 13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak." açıklamasında bulundu.

"Bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz"

Dönmez, "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık" ifadelerini kullandı.

Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih Sondaj Gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz. 7.nesil olarak tarif ettiğimiz son teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemimizin alımını tamamladık. Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dâhil olacak ve Haziran ayı gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak inşallah.

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