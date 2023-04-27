Bakan Yanık: “Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaşacağız”

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada sürdürülebilir kalkınmanın bir gereği olarak yaşlı bireyler dahil kimseyi arkada bırakmadan kapsayıcı toplum olma yolunda önemli adımlar atıldığını belirterek, yaşlılık alanındaki öncelikli yaklaşımın sürdürülebilir kalkınma yolunda kimseyi arkada bırakmadan, bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma ilkesi çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Yanık, “Bakanlık olarak yaşlıların aileleri ve yakınlarıyla birlikte bulundukları çevrede aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda politika ve hizmetlerin belirlenmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmaları hak temelli bakış açısıyla, farklı yaşlı profillerinin farklı ihtiyaçlarını gözeterek yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

2022 yılı sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 9,8’inin 65 yaş ve üzeri olduğunu hatırlatan Bakan Yanık, “Türkiye’de ise 65 yaş ve üzeri yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımız bulunuyor. Bu sayı, ülke nüfusunun yüzde 9,9’una tekabül ediyor. Bakanlık olarak Türkiye’deki demografik dönüşüm sürecinde yaşlı nüfusun artması ile birlikte yaşlılığın ana akımlaştırılmasına ve yaşlıların bakımdan sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye her alanda haklarını etkin kullanmalarını sağlayarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yaşlılığa ilişkin konularda politika belgesi olarak ulusal bakış açısını ortaya koyuyor

Bakan Yanık, Türkiye’nin 2022 yılında ilk defa Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Daimi Çalışma Grubu Bürosu’nda temsil edilen 8 devletten birisi olduğunu belirterek, şunları aktardı:

“Dünyada yaşlılık alanındaki politikaların uluslararası çerçevesini belirleyen Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı’nın (MIPAA) ülkeler tarafından etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek üzere çalışmalarını yürüten BM Yaşlanma Daimi Çalışma Grubu Bürosu’nun bu yılki toplantısını ülkemizin ev sahipliğinde 8 devletin yaşlılık alanındaki üst düzey temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz, yaşlılık alanında üst düzey bir politika belgesi olarak ulusal bakış açımızı ortaya koyan ve yaşlılık alanındaki hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetleri içeren ilgili tüm paydaşların katkı sağladığı 'Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'mızı ise 29 Nisan’da kamuoyuyla paylaşacağız.”

6 politika alanından oluşuyor

Bakan Yanık, yaşlılık alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyan Yaşlanma Vizyon Belgesi'nin “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma”, “Toplumsal Hayata Katılım”, “Herkes için Yaş Dostu ve Erişilebilir Ortamlar”, “Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar”, “Yaşlı Hakları”, “Uygulama ve İzleme” olmak üzere 6 politika alanında 16 hedef ve 51 eylem alanından oluştuğunu ifade ederek, şu bilgilere yer verdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yaşlanma Vizyon Belgesi doğrultusunda oluşturulan 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek 183 faaliyeti içeren Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı ile bireylerin yaşamlarının her döneminde aktif yaşlanma sürecine etkin olarak katılımlarının sağlanması, yaşlı haklarının güçlendirilmesi, hak temelli ve kapsayıcı yaklaşımla yaşlı bireylere yönelik yeni hizmet ve destek modellerinin geliştirilmesi, kuşaklararası dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda ‘yaşlı bireylerin haklarını gerçekleştirebildikleri, kendi ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun hizmetleri alabildikleri ve yaşam deneyimlerini gelecek nesillere aktarabildikleri her yaş için toplum inşa etmek’ vizyonumuzun ortaya koyulmasını amaçlıyoruz.”