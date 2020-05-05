Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: Planda öteleme yok

Planda öteleme yok

Bakan Varank, “Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 türkiye’ye ait

TOGG’un araç fikri mülkiyet hakları, tasarımı ve tesciliyle yüzde 100 Türkiye’ye ait olduğunun altını çizen Varank, “Arkadaşlarımız bunu dizayn ederken yurt dışındaki firmalarla, en iyileriyle çalıştılar ama bu, aracın yerliliğine halel getirmiyor” diye konuştu.