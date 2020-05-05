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Otomotiv

Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: Planda öteleme yok

Yerli otomobil projesinin son sürat devam ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok” dedi. Çalışmaların son sürat devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, Covid-19 salgını sebebiyle bu konuda ileriki haftalarla ifade edilebilecek ufak tefek oynamalar olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:50:00 -
Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: Planda öteleme yok

Planda öteleme yok

Bakan Varank, “Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 türkiye’ye ait

TOGG’un araç fikri mülkiyet hakları, tasarımı ve tesciliyle yüzde 100 Türkiye’ye ait olduğunun altını çizen Varank, “Arkadaşlarımız bunu dizayn ederken yurt dışındaki firmalarla, en iyileriyle çalıştılar ama bu, aracın yerliliğine halel getirmiyor” diye konuştu.

 

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