Bakan Varank’tan yeni burs programı müjdesi

Yeniakit Ankara

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Geleceğe attığımız önemli bir adım daha! Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlatıyoruz. Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak” dedi.

Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, “Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip genç araştırmacıların doktora sonrası çalışmalarını Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırma laboratuvarında sürdürmek isteyen genç bilim insanları desteklenmektedir. Program kapsamında, doktorasını tamamlamış veya araştırma başlangıcına kadar doktoradan mezun olabilecek durumda olan bilim insanları desteklenmektedir” ifadelerine yer verildi.