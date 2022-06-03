Bakan Varank’tan Alman şirketlere yatırım daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Varank, Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilikte Avrupa’nın dikkatini çeken bir ülke olduğunu kaydetti.

Varank, “Teknoloji tabanlı firmalarımız Almanya’da boy gösteriyor. Türk girişimciler, geçtiğimiz yıl 1.6 milyar dolar yatırım almayı başardı. Oyun sektörüne baktığınızda Avrupa’dan en çok yatırım alan şehir İstanbul. İkinci sırada Londra var. Orada da en fazla yatırım alan girişimci bir Türk. Bu, teknolojik tabanlı işlerde başarımızı gösteriyor” dedi.

8 bin şirket çalışıyor

Varank, Türkiye’de 2002 yılında kâğıt üstünde 5 teknopark olduğunu ancak bunların hiçbirinin faaliyette bulunmadığını hatırlattı. Şu anda da 90’ın üzerinde teknoparkta 8 binden fazla teknoloji şirketinin Ar-Ge çalışmaları yaptığını anlattı. Varank, Türkiye’de bin 600’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezinin faaliyette bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle altyapı anlamında firmalarımıza çok ciddi destek verdik. Ortak altyapılar kurduk. Türkiye’de2002’de 76 olan üniversite sayısını 200’ün üzerine taşıdık. Bunlar hep katma değerli işlerde anahtar görevi görecek uygulamalar. İki hafta önce bir oyun firmasını ziyaret ettim. 28 yaşında bir genç kendi şirketini kurmuş 9 kişi çalıştırıyor ve geliştirdiği oyunu 200 milyon dolara ABD’ye satmış. Bu, bizi gururlandırdı.”

Kaybeden yok

Varank, Almanya’nın Türkiye’de en fazla yatırımı olan ülkelerin biri olduğunu anımsatarak, “Ülkemiz gerek yatırım ortamıyla gerek nitelikli insan kaynağıyla ve jeopolitik, stratejik konumuyla ayrıca lojistik avantajıyla Almanlar için bulunmaz fırsat. Şu anda bunu değerlendirmek isteyen Alman firmaları var. Çağrıda bulunuyorum; Almanlar gelsin, Türkiye’ye yatırım yapsın. Türkiye’ye uzun dönem üretken yatırım için gelen ve kaybeden hiçbir firma yok. Türkiye’ye gelen kazanıyor” şeklinde konuştu.