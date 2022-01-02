Bakan Varank’ın onayıyla KOP bölgesine can suyu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde verilen destekler sürüyor.

13 projeye destek

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, İdarenin sağladığı finansman desteklerine yenilerinin eklendiğini söyledi. Kurum olarak bölge için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Şahin, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın onayladığı yeni destek paketiyle bölgemizdeki 13 projeye 53 milyon 600 bin liralık daha kaynak temin etmiş olduk” diye konuştu. Şahin, KOP bölgesine yönelik yeni destek paketine ilişkin şu bilgileri verdi:

150 milyon TL'yi aştı

“Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın onayladığı yeni destek paketiyle birlikte bölgenin beşeri sermayesi ve tarım varlığına can suyu olacak birbirinden önemli 13 yeni projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Bu destek paketiyle, bölgemizin beşeri sermaye, tarım, modern ve akıllı tarımsal sulama, hayvancılık ve enerji alanlarındaki dönüşümünü tamamlayacak, istihdam artışını özendirirken yeni iş alanlarının oluşmasına öncülük edecek projelerin bütçesi önemli oranda artmış oldu. 2021 yılına 111 milyon lirayla başlayan destek programımız, Sayın Bakanımızın teveccühleriyle bugün 152 projeye ve 156 milyon liraya ulaştı.”