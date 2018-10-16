Bakan Varank, “Koca bir yalan” dedi, gerçeği açıkladı!

Geçen yıla göre bakanlığın bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiasına cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu koca bir yalan” dedi.

Varank, bazı haberlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinde geçen yıla göre yüzde 50 kesinti olduğu iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

“Koca bir yalandan ibaret”

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar lira. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar lira idi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Plan'daki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka...”

İşte Bakan Varank'ın paylaşımları: