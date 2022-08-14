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Otomotiv Bakan Varank duyurdu! İşte açılacağı tarih
Otomotiv

Bakan Varank duyurdu! İşte açılacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 23:51:00 -
Bakan Varank duyurdu! İşte açılacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg'un fabrikasının açılış tarihini duyurdu.

29 Ekim'de açılışın yapılacağını bildiren Varank, "Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptıklarını belirten Varank, ''Biz bugün Türkiye’nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar” dedi.

"Uzayda bir yarış var, Türkiye asla geri kalmamalı"

Muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Varank, “Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye’nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Secret

Uzayda heykel meykel yapiliyomuki abüü:(

a

ihalar ve sihalar içinde söylemişlerdi satamazsınız yapamazsınız diye ama dünyanın en iyisini yaptık ülkeler sırada satıyoruz peynir ekmek gibi. Ayrıca gurur duyuyoruz kahrolsun vatan hainleri.
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