Bakan Varank duyurdu! İşte açılacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg'un fabrikasının açılış tarihini duyurdu.

29 Ekim'de açılışın yapılacağını bildiren Varank, "Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptıklarını belirten Varank, ''Biz bugün Türkiye’nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar” dedi.

"Uzayda bir yarış var, Türkiye asla geri kalmamalı"

Muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Varank, “Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye’nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.