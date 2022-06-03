Bakan Vahit Kirişci müjdeyi verdi: Ödemeler başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi.
Yeni Akit Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerinin çifti hesaplarına aktarıldığını söyledi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Hububat- Baklagil ve Dane Mısır Desteği 114 Milyon 134 Bin 801 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 596 Bin 475 TL, Düve Alım Desteği 392 Bin TL, olmak üzere tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.