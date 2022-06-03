  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Vahit Kirişci müjdeyi verdi: Ödemeler başlıyor
Ekonomi

Bakan Vahit Kirişci müjdeyi verdi: Ödemeler başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 14:17:00 -
Bakan Vahit Kirişci müjdeyi verdi: Ödemeler başlıyor

 Yeni Akit  Ankara 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerinin çifti hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından  paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Hububat- Baklagil ve Dane Mısır Desteği 114 Milyon 134 Bin 801 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 596 Bin 475 TL, Düve Alım Desteği 392 Bin TL, olmak üzere tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay