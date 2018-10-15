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Bakan Turhan açıkladı: 40 milyona ulaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ulaşım ve iletişim sektörleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, 'E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyona ulaştı" dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
Bakan Turhan açıkladı: 40 milyona ulaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, milletlerin hedefleri oranında büyüyeceğine işaret ederek, bu nedenle milletlere tarih yolculuklarında hedef tayin etmenin önemli olduğunu söyledi.

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyle birlikte 16 yıl boyunca, bir yandan tarihi zorluklarla mücadele ettiğini, bir yandan bölgesel ve küresel saldırıları püskürttüğünü, bir yandan iç ve dış hainlere haddini bildirdiğini, aynı zamanda da milletinin refahı, ülkesinin kalkınması için bu işe kendisi ile birlikte ekibini adadığını söyledi.

"Son 3 yüzyıla bakacak olursak, milletimizin dünya sahnesinde, Milli Mücadele döneminin ardından ilk defa bu kadar çok dikkat çektiğine, bu kadar çok konuşulduğuna ve bu kadar merak uyandırdığına tanık olursunuz." diyen Mehmet Cahit Turhan, bununla övünülmesi ve şükredilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor"

Turhan, AK Parti hükümetlerinin 16 yılda tarih yazdığına dikkati çekerek, "Son haftalardaki küresel saldırının sebeplerinin başında da işte bu 16 yıllık başarının yattığından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz bizimle ve milletimiz her şeyin farkında. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz de bize." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, ulaşım ve iletişim sektörünün, ekonomik kalkınmada en temel itici güçlerden biri olduğuna dikkati çekerek, ulaşım ve iletişimin, bir toplumun hayat damarları olduğunu söyledi.

2023 hedefini tayin ederken, bu hususu odak noktasına aldıklarını dile getiren Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü ulaşımda, taşımacılıkta, iletişimde bir aksama olduğunda ekonomi adeta kilitleniyor. Alt yapınız sağlam olmadıktan sonra yeterince sağlıklı yaşayamadığınız gibi üretim de yapmak mümkün değil. Ulaşımda, taşımacılıkta, lojistikte sorun varsa ürettiğinizi satamıyor, pazarlayamıyorsanız, dünyayla entegre olamıyorsunuz. İletişimde sorun var ise konuşamazsınız, kavuşamazsınız, dünyayı takip edemezsiniz.

Biz bu düşünceden hareketle, 16 yılda ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Yılda ortalama bin 500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye'nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye taşıdık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor."

'E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon

Turhan, şunları kaydetti:

"Son 16 yılda yaptıklarımızla Türkiye, bilişim çağında küresel oyuncu olmuş durumda. Yakında 5G geliyor. Alt yapı çalışmalarına hız verdik. Şu anda genişbant abone sayımız 71 milyon 800 bine ulaşmış durumda. E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864'e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2023 yılına kadar, sabit genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 14'ten, yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil genişbant abone yoğunluğunu ise yüzde 71'den, yüzde yüze ulaştıracağız."

Turhan, teknoloji altyapısının yerli ve milli olarak büyütüleceğine dikkati çekerek, yerliliğe ve milliliğe özellikle dikkat ettiklerini söyledi.

Özel sektörden de daha fazla taşın altına elini koymaları talebinde bulunan Turhan, "Tüm gayemiz, tüm çabamız milletimizin refahı, memleketimizin bekası içindir." dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
  1. Cahit Turhan
  2. E-devlet

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