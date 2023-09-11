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Gündem Bakan Tunç açıkladı! Tanrıkulu hakkındaki soruşturma süreci nasıl işleyecek?
Gündem

Bakan Tunç açıkladı! Tanrıkulu hakkındaki soruşturma süreci nasıl işleyecek?

Yeniakit Publisher
2023-09-11 15:51:00 -
Bakan Tunç açıkladı! Tanrıkulu hakkındaki soruşturma süreci nasıl işleyecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çirkin sözlerinden sonra açılan soruşturma hakkında konuştu.

Yargıtay'da düzenlenen Eğitim Dönemi Açılış Töreni sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik çirkin sözlerine partisinden gereken tepkinin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Tunç, "Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil" dedi.

Tanrıkulu hakkında işleyecek süreci anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

Hakkındaki fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Burada kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis'in takdirindedir.
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