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Aktüel Bakan Süleyman Soylu'dan geçmiş olsun telefonu
Aktüel

Bakan Süleyman Soylu'dan geçmiş olsun telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Emniyet Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 22:07:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan geçmiş olsun telefonu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Süleyman Soylu, lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yıldız ile telefonla görüştü.

Yangınla ilgili bilgi alan Soylu, Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının büyümeden, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirten Soylu, oluşan zararın en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.

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