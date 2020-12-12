Bakan Soylu'dan "içki" açıklaması

Habertürk yazarı Nahegan Alçı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yasağına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştu.

Soylu'ya "Sayın Bakan marketler açıkken içindeki içki bölümlerinin kapalı olmasına ne gerek var? Bu yeni bir tartışma ve lüzumsuz kutuplaşma başlatmaz mı? Neden böyle bir karar aldınız?" sorusunu sorduğunu belirten Alçı, şu cevabı aldığını aktardı:

"Nagehan Hanım, devlet olarak aldığımız karar dünyayla uyumlu. Her şeyden tartışma çıkarıp ortalığı bulandırmak isteyenler Avrupa’daki örneklere baksınlar. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız."

Soylu, Alçı'nın "Ama içkiyi restoranda barda içmekten bahsedilmiyor Sayın Soylu. Restoran ve bar için haklısınız ama onlar zaten kapalı. İnsanlar evlerine içki alacaklar. Akşam yemeğinde sofrada içecekler. Evde sosyal mesafe mi olur?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok."

Soylu'nun böyle bir karar almalarında tekel büfelerinin kapalı olmasının getirdiği haksız rekabeti de hatırlattığını aktaran Alçı, "Ben 'Haksız rekabet bu salgın sürecinde birçok sektörde oldu. Bu mantıkla bakınca birçok işkolu dezavantajlı duruma düştü. Bu da haksız rekabet değil mi?" deyince, Soylu, "Olur mu öyle şey Nagehan Hanım? Bakkal açık, fırın açık, restoranların paket servisi açık, onlarla bir haksız rekabet durumu yok ama içki satan tekel bayileri kapalı. Onlar kapalıyken marketlerin içki satması haksız rekabet' diye cevap verdi" dedi.