  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!
Siyaset

Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütüne yönelik yaptığı açıklamada kendini protesto eden HDP'lilere dönerek, "Artık belediyeler devlete çalışıyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 01:12:00 -

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada, kendini masalara vurarak protesto eden HDP'lilere dönerek, "Artık belediyeler devlete çalışıyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh." dedi.

PKK kadınlara tecavüz etti

PKK terör örgütü köylere gitti kocalarını evlerden çıkardı kadınlara tecavüz etti. Alçaklar. Artık belediyeler devlete çalışıyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh. Not alın kayyumdan aldığımız belediyelerin hepsi hapis cezası aldı bu da size kapak olsun.

Teröristlere sürprizimiz var

50 yıldır teröristler bu milletin kanını emdiler bunlar da siyasetini yaptılar. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz.

Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!
Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!

Siyaset

Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!

Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili tarihi verdi
Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili tarihi verdi

Sağlık

Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili tarihi verdi

Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı
Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

Gündem

Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'kit' iddialarına soğuk duş!
Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'kit' iddialarına soğuk duş!

Sağlık

Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'kit' iddialarına soğuk duş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısından bomba haber
Gündem

Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısından bomba haber

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülere 2. dozun u..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay