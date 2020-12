Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh!

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada, kendini masalara vurarak protesto eden HDP'lilere dönerek, "Artık belediyeler devlete çalışıyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh." dedi.

PKK kadınlara tecavüz etti

PKK terör örgütü köylere gitti kocalarını evlerden çıkardı kadınlara tecavüz etti. Alçaklar. Artık belediyeler devlete çalışıyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh. Not alın kayyumdan aldığımız belediyelerin hepsi hapis cezası aldı bu da size kapak olsun.

Teröristlere sürprizimiz var

50 yıldır teröristler bu milletin kanını emdiler bunlar da siyasetini yaptılar. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz.