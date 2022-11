Bakan Soylu o konuşmanın detayını anlattı! 'Cumhurbaşkanımızı gece 3.45'te aradım!'

4 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinde İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde korkutan depremle çok sayıda vatandaş yataklarından fırlayarak kendilerini sokağa attı. Hükümet yetkililerinin bir saat içerisinde olay yerine gittiği depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberi alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını belirterek aralarında geçen konuşmayı aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun Adapazarı'nda merhum eşinin adının yaşatılması amacıyla yaptırdığı Zümrüt Müftüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, depremi haber almalarının ardından yaşananları anlattı.

"Cumhurbaşkanımızı 03.45-03.50 gibi arayarak bilgi arz ettim"

Bakan Soylu, devletin bir saat içerisinde bölgeye intikal ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu gece sabaha karşı 03.29'da İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD başkanımız aradılar, ben de hemen telefona cevap verdim. Genel durumu aldıktan sonra kıymetli Cumhurbaşkanımızı 03.45-03.50 gibi arayarak bilgi arz ettim. Dedim ki, 'Burada bir deprem oldu. İzmir'de' dedim. Kendileri, 'Giderseniz iyi olur' dedi. 'Milletimiz, çocuklar ürkmüştür. Bu vesileyle orada devletin bulunmasında fayda vardır' dedi. Biz de, hem AFAD başkanımızla, hem ilgili genel müdür arkadaşlarımızla, ilgili milletvekili arkadaşlarımızla beraber 1 saat içerisinde oraya intikal ettik. Bu bir saati şunun için söylüyorum. Bu mesele çok kıymetli bir mesele."

"Nerede bu devlet?' lafını söylettirmedik"

Eski Türkiye'de meydana gelen depremlerde vatandaşın yalnız bırakıldığına değinen Bakan Soylu, "Türkiye o hale geldi ki, burası deprem geçiren, depremin acılarını yaşayan ve her afette şahit olduğum gibi depremi yaşadığı an insanların nereye koşuşturdukları belli olmayan, kıyametle dünya arasında bir hali hisseden ve aynı zamanda yüzündeki endişeyi ve ümitsizliği her haliyle anlayabildiğimiz bir tabloyla insanoğlu karşı karşıyadır. Çocukluğumuzdan beri hepimiz şunu duyduk. Siyah beyaz televizyonlar olur, mikrofonlar uzanır. İnsanlar çaresizdir. Devlet günler sonra gider. Çünkü bazen tepkiden korkar, bazen bir sıkıntı oluşabileceğinden endişe eder. Türkiye özellikle bu tecrübeleri ve bu acıları yaşadıktan sonra, 21'inci yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Simav ve Van depremleri dahil olmak üzere, 'Nerede bu devlet?' lafını söylettirmedi" ifadelerini kullandı.