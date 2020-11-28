Bakan Soylu KADES uygulaması için destek istedi:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.

Bakan Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."