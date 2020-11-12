  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Soylu, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Cabro ile görüştü
Aktüel

Bakan Soylu, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Cabro ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:56:51 -
Bakan Soylu, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Cabro ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro ile bir araya geldi.

Soylu, makamındaki görüşmede, Bakan Cabro ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Genel Sekreter Vali Ömer Toroman, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz da hazır bulundu.

Görüntü alınmasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı
Dünya

Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafere imza attı. 28 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan'ın yedi hedefi de belli oldu. "Türkiye'ni..
Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme
Siyaset

Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme

AK Parti'de bazı görev değişimlerinin yaşandığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir..
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na eski CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Şahin Mengü “Türkiye’deki 'iktidarı ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay