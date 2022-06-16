Bakan Soylu Gezicilerin ahlaksızlığını anlattı! 'Oğlum karının yanına gitsin'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D canlı yayınında Hakan Ural'a konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Gezi davasında alınan kararları da değerlendirdi.

Gezici vandalların emniyet güçlerini kışkırtmak için nasıl ahlaksızlaştıklarını anlatan Bakan Soylu, Gezi olaylarında görevli erkek bir polis memurunun eşine nasıl hakaret edildiğini şu ifadelerle aktardı:

Gezi olaylarında bir polisimiz görev başındayken, yanına bir kadın geliyor. "Çok yoruldunuz oğlum" diyor, polisimiz "evet, devlet görevi" diyor. "Kaç yaşındasın oğlum" diyor, "24" diyor. "Evli misin?" diyor, "evliyim" diyor. "Eşin evde yalnız değil mi?" diyor "Evet" diyor. "Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin" diyor.

Orada yapmak istediği şey şu; polisi kendisine saldırtıp, mağduru oynamak.