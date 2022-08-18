Bakan Soylu: Fay hatları tetiklenmeye çalışılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında, "Batı ile doğu orasında bir köprüyüz. Büyük bir medeniyetin devamıyız. Kültürleri içimizde hamurlayarak bulunduğu bir coğrafyanın içindeyiz. Türkiye üzerinden yapılmaya çalışılanlar var. Cemevleri olayında bunu gördük. Kimi zaman laik-antilaik olarak çerçevelenmeye çalışıldı. Hepimiz tecrübe ediyoruz. Kamunun tecrübesi oluyor, terörle mücadele edenlerin bir tecrübesi oluyor. 21. asrın başından itibaren geçmişte bunları yaşayıp hissetiysek Cumhurbaşkanımız da nasıl birbirilerine sokulmak istendiğini, bu kavganın bize zaman ve güç kaybettiren bir kavga olduğunu biliyor. Fay hatları tetiklenmeye çalışılıyor. Birileri sürekli toplumu tahrik etmeye ve dejenere etmeye çalışıyor. Bugün Kürt olduğunu dile getiremeyen vatandaşımız var mı? Babası dede olan emniyet müdürümüz var, Ermeni kaymakamımız var." dedi.