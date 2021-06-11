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Aktüel Bakan Soylu duyurdu: Yakalandı
Aktüel

Bakan Soylu duyurdu: Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:36:00 -
Bakan Soylu duyurdu: Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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