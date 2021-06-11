Bakan Soylu duyurdu: Yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.
Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."