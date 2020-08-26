  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Soylu: "Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor"
Aktüel

Bakan Soylu: "Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor"

"Allah bizi bu selle karşı karşıya kalan vatandaşımıza mahcup etmesin çünkü insanlar vergi veriyorlar, devlete olan görevlerini yerine getiriyorlar bir gün gelip devlet kendi görevini yerine getirsin diye, o gün, bugün"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:19:42 -
Bakan Soylu: "Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor"

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının 4 ayrı noktada devam ettiğini söyledi.

Soylu, Dereli ilçe merkezindeki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 bakanın bölgede bulunduğunu belirtti.

Espiye'den Güce'ye, Doğankent'ten Yağlıdere'ye kadar her yerde köy yollarıyla ilgili çok ciddi hasarlar olduğunu vurgulayan Soylu, yol, su ve enerji hasarlarının hepsinin tamir edilmeye çalışıldığını aktardı.

Soylu, insan boyunu aşan rusubatın hızla temizlendiğinin altını çizerek, büyük ihtimalle cuma akşamı çok daha net fotoğrafın ortaya çıkacağını aktardı.

Yıkımların sürdüğünü, bazı kamu binalarının da yıkıldığını belirten Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Emniyet binası var, yıkılmayabilir ama yıkıyoruz çünkü derenin kenarına yapılmış, bu bizim için kabul edilebilir bir iş değil. Yılllar önce yapılmış, o gün öyle değerlendirilmiş ama bugün bizim bu riskleri taşıma kabiliyetimiz söz konusu değil. Onun dışında kütüphane var, öğretmenevi var, bunları yıkıyoruz, yenisini yaparız Allah izin verirse."

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor, burası dahil olmak üzere. 570'in üzerinde personelimiz var. Hepsi profesyonel personel, sürekli devam ediyorlar her taraftan havadan, karadan, denizden, Allah'a hamdolsun bir seferberlik var. Allah bizi bu selle karşı karşıya kalan vatandaşımıza mahcup etmesin çünkü insanlar vergi veriyorlar, devlete olan görevlerini yerine getiriyorlar bir gün gelip devlet kendi görevini yerine getirsin diye, o gün, bugün."

Bakan Soylu, bir gazetecinin, "Kayıplardan bulunan var mı?" sorusu üzerine, "Şu anda yok, birkaç yerde koku falan aldık, maalesef olumsuz çıktı ama devam ediyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu
Gündem

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönm..
İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?
Dünya

İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?

İran ve Rusya arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Rusya ile askeri ilişkileri güçlendirmeyi hedefledik..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı