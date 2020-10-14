Bakan Soylu açıkladı: Tam isabet
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu açıklamayı yaptı: