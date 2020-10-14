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Gündem Bakan Soylu açıkladı: Tam isabet
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: Tam isabet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:10:00 -
Bakan Soylu açıkladı: Tam isabet

Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu açıklamayı yaptı:

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