  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Şimşek’ten flaş hamle! Suudi Arabistan’a gidiyor
Gündem

Bakan Şimşek’ten flaş hamle! Suudi Arabistan’a gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-07-11 14:08:00 -
Bakan Şimşek’ten flaş hamle! Suudi Arabistan’a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da eşlik edeceği ziyarette yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin Avrupa Birliği önünün açılması karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine onay verilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yenid..
Taşı toprağından petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Birlikte bulalım
Ekonomi

Taşı toprağından petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Birlikte bulalım

Dost ülke Libya, Türkiye'ye petrol arama konusunda çağrı yaptı. Yakında Libya'da arama faaliyetlerine başlanması bekleniyor.
Rezalet ki ne rezalet! Gözaltına alınınca çirkeflikte sınır tanımadı! Rujla yaptığına bakın! Asın bunları
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Gözaltına alınınca çirkeflikte sınır tanımadı! Rujla yaptığına bakın! Asın bunları

İstanbul Karaköy’de elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden bir kadın, kendisini durduran bekçilere küfrederek kaçtı. Akaryakıt istas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23