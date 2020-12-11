Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (3)

TBMM (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına karşı şiddetle mücadelemize hiçbir siyasi argümanın alet edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde bakanlığının faaliyetleri ve bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının 8 bin 880'i aştığını, tıbbi malzeme sayısının da 4 bin 833 olduğunu belirten Selçuk, Türkiye Eczacılar Birliğiyle imzaladıkları dört senelik bir protokol ile bu sektöre 235 milyon liralık bir ek kaynak sağladıklarını söyledi.

İlaç tüketim analizleri yaptıklarını ve genel sağlık sigortacılığında kaynakları doğru değerlendirmek amacıyla çeşitli revizyonlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Selçuk, Mart 2020'de Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan 9 bin 47 işlemin tamamında yüzde 10 ile yüzde 25 oranında bir iyileştirme sağladıklarını açıkladı.

Selçuk, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmanın gayreti içinde bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin 83 milyonluk büyük bir aile olduğuna inanıyoruz ve sosyal kalkınmanın sağlanmasında da ailenin önemini bilmekteyiz." diye konuştu.

Aileye, gençlere yönelik faaliyetler hakkında da bilgi veren Selçuk, 36 ilde 247 aile destek merkezi, 12 ilimizde 32 sosyal destek merkezi olduğunu anlattı. Selçuk, Yeşilay iş birliğinde de Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimlerini yürüttüklerini ve 850 bin kişiye ulaştıklarını da dile getirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince de afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerini sunmaktan sorumlu olduklarını bildiren Selçuk, afet bölgesindeki vatandaşlara destek sunduklarını belirtti. Selçuk, "Bütün bunların sonucu olarak da daha güçlü bir ülkeye daha güçlü ailelerle, daha sağlam aile yapılarımızla kavuşacağımıza da inanıyoruz." dedi.

Ataerkil veya anaerkil değil "aileerkil" bir millet olduğumuz şuuruyla hareket ettiklerini vurgulayan Selçuk, güçlü kadının güçlü aile olacağına ve güçlü Türkiye'yi oluşturacağına da inandıklarını kaydetti.

Selçuk, 18 yılda karar alma mekanizmalarında daha fazla kadını gördüklerini, bugün araştırma görevlilerinin yüzde 51'inin, avukatların yüzde 46'sının, mimarların yüzde 43'ünün, kamu personelinin yüzde 40'ının, sigortalıların yüzde 30'unun ve milletvekillerinin yüzde 17,3'ünün kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Kadın istihdamının 8,5 milyon seviyesini aştığını, bu rakamın daha artmasını istediklerini ifade eden Selçuk, kadınların aynı zamanda iş ve aile arasında dengesini sağlamak için de hayatlarını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

"Kadına karşı şiddetle mücadelemize hiçbir siyasi argümanın alet edilmesine izin vermeyeceğiz." diyen Selçuk, şiddetin nesilden nesile aktarılan bulaşıcı bir virüs olduğunu belirtti.

Selçuk, bu virüsün bulaşıcılığını azaltmak, şiddet zincirini kırmakla da yükümlü hissettiklerini dile getirerek, buna dair de koordinasyon programlarının işlediğini anlattı.

- "Mercan Seferberliği"

Topyekün bir seferberliğe ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Selçuk, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Mercan Seferberliği başlattıklarını açıkladı. Selçuk, Mercan Seferberliği'nin sadece kadına yönelik şiddetle mücadele etmediğini, iş ve aile hayatını dengeleyecek politikalar geliştirmeyi, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alacak uygulamalar yapmayı ve kadınları sosyoekonomik açıdan da güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Çocuklara da önem verdiklerini anlatan Selçuk, Türkiye'de bulunan 23 milyon çocuğa sağlanan her imkanın Türkiye'nin yararına yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Selçuk, aile odaklı hizmetlerden yararlandırılan çocuk oranının yüzde 39'lardan yüzde 91'e yükseldiğini, çocukların bakım kuruluşlarına alınmasından ziyade sosyal, ekonomik destek vererek, onların ailelerin yanında bakımlarının yapılmasını tercih ettiklerini bildirdi.

Ailelerinin yanında bakımları olmuyarsa onları kuruluşlarına yerleştirdiklerini anlatan Selçuk, "Şu anda evlat edindirme ve koruyucu ailelerimizin yanındaki çocuklarımızın sayısı da yaklaşık 25 binde." dedi.

Selçuk, 14 bine yakın çocuğa da bakanlığın kuruluşlarında hizmet verdiklerini dile getirdi.

Çocuk işçiliğiyle de mücadele ettiklerini anlatan Selçuk, onların çalıştırılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını bildirdi. Selçuk, ayrıca "muzır neşriyatla mücadele" kapsamında, hem dijital içerikleri kontrol edecek, hem de çocuk dostu yayınların yapılmasını sağlayacak "muzır içerikle mücadele" projesini başlattıklarını da ifade etti.

Engellilerin de yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Selçuk, bu yıl engelsiz vizyon belgesine, yaşlılık vizyon belgesine dair de bir strateji belgesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Selçuk, yarım milyonu aşkın kişinin evde bakım yardımı aldığını belirterek, engelli iş koçluğu gibi uygulamalarla engellilerin iş bulma süreçlerini desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de özellikle aşırı yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını ifade eden Selçuk, "Biz daha ziyade refahı paylaşmayı ve bu süreçteki acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefleyen bir sosyal yardımı önemsiyoruz." diye konuştu.

Selçuk, sadece 2020 yılında 100 bini aşkın şehit, gazi ailesiyle iletişime geçtiklerini ve onların her daim haklarını korumaya, yanlarında olmaya, destek olmaya gayret ettiklerini kaydetti. Onları sosyal koruma kalkanı atında korumaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, "Çünkü onları, vatanımızın bize emaneti olarak görmekteyiz." dedi.

(Bitti)