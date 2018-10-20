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Bakan Ruhsar Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik

Çalıştayın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Pekcan ise "Bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik" dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:12
Bakan Ruhsar Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik

Türkiye'de 61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), farklı bölgelerdeki delegeleriyle bir araya geldi. Sarıyer’de bulunan bir otelde düzenlenen TİM Delegeler Çalıştayı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay faiz, kur ve enflasyon üçgeni çerçevesinde manipülasyonlara maruz bırakıldıklarını vurgulayarak, ’’Son dönemde büyük bir ekonomik saldırıya uğradığımızı; faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığımızı yakından biliyorsunuz. Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, ekonomimizin güçlenmesi için de var gücümüzle çalışmaktayız.

Bunun yanı sıra, ihracatçılarımıza sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gidiyor, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar sürdürüyoruz. Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir’’ ifadelerini kullandı.

"DENETİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ" 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi. Pekcan,"Bu konuda Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanunun değişikliği üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde bu çalışmalarımızı güncelliyoruz.

Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz. Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik, firmalarla iletişime geçtik. Kendilerinden savunma istedik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık’’ şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:12
  1. Fuat Oktay
  2. Ruhsar Pekcan
  3. TİM Delegeler Çalıştayı

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