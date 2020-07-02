Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu! İkinci el araç fiyatları için harekete geçildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle dünya ticaretinde olumsuz etkilerin olduğunu söyledi. Türkiye'nin ise bu etkilerden Haziran ayı itibariyle kurtulmaya başladığını ve ihracatın yüzde 35 oranında arttığını söyledi. Pekcan ikinci el otomobil ve konutta fiyat artışlarına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapılacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Geçen yıla göre yüzde 35 arttı

Pandemi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiledi. Mart ayından bu yana biz de bunu hissettik. Türkiye ekonomik ve dış ticaret olarak pandemiden etkilendi. 2019 Haziran ayına göre yüzde 15.8 oranında ihracatımız artmış durumda. Mayıs ayına göre yüzde 35'lik ihracat artışı var. Dış ticaretimizin karşılama oranı yüzde 82.6 oldu. Haziran ayına altın ticareti harici bakıldığında yüzde 92.8 oranında ihracatın ithalatı karşılama oranı var. Haziran ayında tekstil yüzde 24, demir çelik yüzde 20, elektrikli aletler yüzde 18, makine yüzde 17, hazır giyim yüzde 16 oranında arttı. En çok ihracat artışı yüzde 43'le İngiltere oldu, yüzde 37 ile İran, yüzde 34 Rusya oldu.

Gümrük Birliği anlaşması

Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum. Ticaret alanında Avrupa Birliği partnerimiz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik talep var.

Bu ay pilot uygulamasına başlıyoruz

Temassız ticaretle başarı elde ettik. Kapıkule’den İpsala ve Hamzabeyli’den Mart’ta 1300 araç çıkarken Haziran’da 1400 araç sayısına ulaştık. (Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz. Kapıkule’de bu ay pilot uygulamaya başlıyoruz, sonra da Hamzabeyli’de devreye alacağız.

52 bin şikayet geldi

Haksız fiyat artışına ilişkin 52 bin şikayet geldi, 17 bin firma için. 50 bin üründe incelememiz bitti. 2400 firmanın savunmasını alıyoruz. Gıda ve maskede fiyat artışları oldu. Maske kumaşına da vergiyi kaldırdık. Rekabet Yasası’yla ilgili güzel çalışma yaptık. Resmi Gazete’de yayımlandı. 1994’den beri yasa değişmemişti. 26 senedir o yasayla işini yürütüyordu. AB ile uyumlu bir yasamız var. Biz uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi olmak istiyoruz.

İkinci el fiyatlarına yönelik çalışma

Haksız fiyat artışlarına yönelik çok sayıda şikayet geliyor. İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız.

Marka satın almaları destekliyoruz

10 bin ürünü inceledik 300 tane ceza kestik. Maliyetlerde artış varsa ceza kesmiyoruz. Uluslararası marka satın alma konusunda desteklerimiz var. Bakanlığımızın da döviz ve TL kredilerinde Eximbank kredisi kullandırılıyor. Firmalarımızın marka satın almalarını destekliyoruz. 1 Ocak itibarıyla 6 yeni dijital projemizi devreye sokmuştuk.

Blockhain üzerinde çalışıyoruz

Blockchain uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. Singapur’la Kore’yle dış ticaret dökümanlarının paylaşımı konusunda ortak çalışmalarımız var. Yurt dışı temsilciliklerimiz sürekli bizimle irtibat halindeler. Müşavirlerimiz 15 günde bir raporlama yapıyor. Ülkedeki rekabet, vergi ve pazar koşullarını müşavirler takip ediyor.