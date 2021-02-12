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Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım!
Ekonomi

Bakan Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:13:00 -
Bakan Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." dedi.

Bakan Pekcan "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Pekca, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.

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